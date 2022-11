Tiziano Ferro si racconta | 'Nuovo disco | paternità e sport' VIDEO

I l mondo è nostro (Virgin Records/Universal Music Italia) è uno dei dischi più attesi dell'anno e segna il ritorno di, l'artista che dopo vent'anni di carriera, venti milioni di dischi venduti nel mondo e più di duecento canzoni pubblicate in cinque lingue diverse, conferma la capacità di raccontare se ...Secondo il portale musicale a Sanremo non troveremo Laura Pausini (nemmeno come ospite), Eros Ramazzotti ,e Ultimo . Naturalmente la lista è ufficiosa ma è stata composta per merito di ...New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Nek e Darin. Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in Radiotelevisione su RTL 102.5 ...Tredici nuove canzoni per il suo tour negli stadi, un racconto senza filtri, il passato che fa pace con il presente. E la paternità. Il mondo è nostro è il disco della settimana ...