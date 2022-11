Tiziano Ferro | esce oggi La prima festa del papà

(Di venerdì 11 novembre 2022) Si intitola Ladelil nuovo singolo di, ovvero il secondo estratto dall’attesissimo album “IL MONDO È NOSTRO” in uscita venerdì 11 Novembre. “Ladel, disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 11 Novembre, segue “La Vita Splendida”, laanticipazione dell’album che, in breve tempo, ha raggiunto la vetta della classifica Earone e Shazam, ed è tuttora tra le canzoni più suonate dalle radio italiane. Il nuovo album Il mondo è nostro” contiene le collaborazioni con grandi artisti quali Sting, Roberto Vecchioni, thasup ed Ambra apangiolini. Ogni traccia racconta a suo modo ed attraverso le sue sonorità un nuovo capitolo della vita dell’artista che ha all’attivo 20 anni di ...

Domenica 13 novembre, alle ore 16.30 andrà in onda "Verissimo presenta: Io sono Tiziano", una puntata evento del talk show condotto da Silvia Toffanin interamente dedicata a Tiziano Ferro. Con 20 anni di carriera, 20 milioni di album venduti e oltre 125 dischi di platino e d'oro vinti, Tiziano Ferro è uno degli artisti italiani più amati nel mondo. Tiziano Ferro vive da tempo a Los Angeles, insieme al suo compagno e ai figli.