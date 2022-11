Tiziano Ferro è figlio segreto di Massimo Ranieri? Tutta la verità

Commenta per primo Venerdì esce 'Il mondo è nostro', nuovo disco dicon 13 brani e 5 grandi collaborazioni.I l mondo è nostro (Virgin Records/Universal Music Italia) è uno dei dischi più attesi dell'anno e segna il ritorno di, l'artista che dopo vent'anni di carriera, venti milioni di dischi venduti nel mondo e più di duecento canzoni pubblicate in cinque lingue diverse, conferma la capacità di raccontare se ...Tiziano Ferro è il figlio segreto di Massimo Ranieri. La somiglianza trai due artisti è tanta, ma cosa c'è di vero Scopriamo la verità!New Hit di RTL 102.5: Da oggi in onda Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Nek e Darin. Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in Radiotelevisione su RTL 102.5 ...