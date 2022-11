Tiziana Mossa dai Verdi passa al M5S

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 11 novembre 2022) La consigliera, candidata Presidente di Circoscrizione 1 alle scorse elezioni amministrative, lascia il gruppo deial Movimento 5 Stelle. “È una decisione che stavo maturando da un po’ di tempo”, dichiara la Consigliera, da qualche mese sempre più coinvolta dal progetto ecologista e sociale del movimento guidato da Giuseppe Conte. “Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica in grado di portare avanti le istanze dell’equità e della giustizia ambientale”. “Nei giorni scorsi il Presidente Conte ha detto: ” Progressista è chi Progressista fa!” In questa affermazione mi riconosco totalmente, essendomi per anni occupata di politiche ecologiste e di tutela dell’ambiente. Sono convinta che una vera agenda progressista non possa prescindere da temi importanti come la mobilità sostenibile, ...