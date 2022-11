The Crown | il Principe Carlo ha ballato davvero la breakdance e c’è un video

Leggi su screenworld

(Di venerdì 11 novembre 2022) The5 è arrivata e i fan dello show Netflix hanno già cominciato il binge watching, rimanendo incuriositi da alcune scene. Una di queste è quella dove l’allora, nell’episodio “The Way Ahead”, in italiano “La via da seguire”, si lancia in un ballo scatenato di. Il, interpretato in questa stagione da Dominic West, balla sulle note del brano del 1992 “Don’t Sweat the Technique”, stupendo tutti muovendosi allegramente nel suo completo doppiopetto. In tanti hanno pensato che gli sceneggiatori di Thesi siano spinti troppo oltre con questa scena, in cuiviene visto in un rarissimo momento di goliardia, inconsueto per lui. Ma invece questa è realtà ed esiste unche lo prova. Il ...