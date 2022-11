Tetto ai contanti | Danzì M5S a iNews24 | “Sembra che il governo non voglia disturbare chi si dedica al malaffare”

Quanto ala 5mila euro per i, la premier ha sottolineato che è in linea con la media Ue e che "era in linea con il programma". "Sul Superbonus voglio dire che nasceva ...Il Superbonus passa al 90 per cento, ilaia 5mila euro. Sono alcune delle tante misure del decreto aiuti quater varato dal consiglio dei ministri e coperto con risorse per 9,1 miliardi di euro provenienti dall'extragettito ...Venerdì, 11 novembre 2022 Home > aiTv > DL aiuti: superbonus 90% con vincoli, tetto contante 5mila euro Milano, 11 nov. (askanews) - Il Superbonus passa al 90 per cento, il tetto ai contanti a 5mila e ...Dal 1° gennaio 2023, salirà il tetto del contante a un limite di 5.000 euro. E’ la grande novità annunciata oggi, in una notizia destinata a dividere l’opinione pubblica su tale decisione. Infatti, il ...