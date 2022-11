Tennis | Paolo Lorenzi | “Berrettini e Sinner rientreranno | l’Italia ha buone possibilità in Coppa Davis E Fognini Bolelli…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022)si avvicina a grandi passi verso i quarti di finale della2023, la massima competizione per Nazionali di. Gli azzurri scenderanno in campo a Malaga (Spagna) nella giornata di giovedì 24 novembre per affrontare gli USA in un incrocio che si preannuncia particolarmente complicato. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per ben figurare sul cemento indoor, capitan Filippo Volandri spera di avere a disposizione i propri uomini al meglio della forma per cercare di farsi strada lungo il cammino che conduce all’Insalatiera. Il grande exha fatto un punto della situazione: “dovrebbero riprendersi, speriamo di avere la squadra al completo e ci sono grandissimedi ...