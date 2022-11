Tennis | cocktail | vino e cucina

(Di venerdì 11 novembre 2022) Come l’anno scorso, la prima delle cinque annate dell’evento internazionale ospitato a Torino in cui sfidano i primi 8ti della classifica mondiale ATP, anche quest’anno si ha una conferma di quanto il capoluogo piemontese rappresenti uno degli epicentri culturali principali in Italia. Tra sport ed enogastronomia, nella otto giorni che i torinesi e i turisti si apprestano a vivere, vi saranno partite, interviste, set e game alternati ad alta, miscelazione d’autore,tradizionale, grandi etichette vinicole e street food d’eccellenza. «Siamo molto orgogliosi di organizzare un’intera settimana di eventi, alla Nuvola di Lavazza e, per un’occasione così prestigiosa sul piano internazionale, abbiamo deciso di curare i sei appuntamenti “off” proponendo i nostri format che, in 14 anni di attività dell’agenzia To Be, si ...

