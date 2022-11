Taekwondo | Mondiali 2022 | i favoriti delle categorie olimpiche L’Italia si affida a Dell’Aquila e Alessio | non mancano le stelle

(Di venerdì 11 novembre 2022) A partire da domenica 13 fino al 20 novembre, in quel di Guadalajara (Messico), si svolgeranno i Campionatidi, un ritorno per la competizione iridata dopo l’annullamento forzato lo scorso anno (che si sarebbe dovuta svolgere a Wuxi, in Cina). Sediciin gara, otto maschili e otto femminili, di cui seie otto atleti azzurri chiamati a rappresentare il tricolore: Vito(-58 kg), Dennis Baretta (-63 kg), Simone(-80 kg), Roberto Botta (-87 kg), Sarah Al Halwani (-49 kg), Giada Al Halwani (-57 kg), Cristina Gaspa (-62 kg) e Maristella Smiraglia (-73 kg). Andiamo a scoprire, categoria per categoria (presentati in ordine cronologico, con annessa infatti la data nella quale gareggeranno gli atleti), chi sono i ...

