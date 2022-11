Supplenze docenti 2022 | le NOMINE Gli ultimi bollettini provinciali | nuovi turni anche a Milano e Napoli

(Di venerdì 11 novembre 2022)anno scolastico/23: la pubblicazione deicon inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...da 500 euro l'anno va assegnata anche agli insegnanti precari che sottoscrivono una o più... alle medesime condizioni gia riconosciute aidi ruolo". Riteniamo con cognizione di causa "...... in materia di differenze retributive e ricostruzione della carriera per ia tempo ... il giudice ha accertato un " ricorso improprio e distorto allesu 'organico di diritto' , ... Supplenze docenti da graduatorie di istituto: come visualizzare tutte le convocazioni ricevute. Il percorso Accordo raggiunto tra il governo e i sindacati sul rinnovo del contratto scuola. L’intesa è stata raggiunta sul lato economico (relativamente al trattamento fondamentale riguardante gli stipendi tabel ...Due sono in materia di differenze retributive e ricostruzione della carriera per i docenti a tempo indeterminato ... regionale (nel caso di specie ben 10 anni consecutivi) per supplenze su 'organico ...