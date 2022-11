Superbonus | Ronzulli–Cattaneo | ' Fi al lavoro per spostare scadenza agevolazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “Era doveroso intervenire sulper motivi di contenimento della spesa pubblica e per correggere distorsioni. Tuttavia è altrettanto doveroso dare delle certezze agli operatori del settore e non cambiare continuamente il quadro. Proprio per questo, rispetto all'accesso al110 per cento così come lo abbiamo conosciuto finora, Forza Italia lavorerà perla data didellealmeno di un mese per chi ha già deliberato in assemblea di condominio e ha già stipulato contratti. In merito, presenteremo in Parlamento un emendamento ad hoc, anche per garantire un tempo di transizione adeguato. Ma non solo”. Così, in una nota congiunta, i presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. “Condividendo ...