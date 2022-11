Superbonus | l’allarme dell’edilizia sannita

Leggi su anteprima24

Forte grido di allarme da parte del Consiglio generale dell'Ance è quello emerso a seguito delle annunciate nuove modifiche alla disciplina dei bonus edilizi che secondo indiscrezioni sembrerebbero entrare in vigore in tempi strettissimi mettendo in grande difficoltà famiglie e imprese. "Le imprese hanno bisogno di poter contare su regole certe e chiare e non su continue modifiche che minano la stabilità delle stesse. Questo l'appello di Mario Ferraro Presidente di Ance Benevento alla luce delle novità anticipate dal governo in merito al. Lo strumento ha già avuto un avvio molto complesso che ha generato tantissime difficoltà senza dimenticare le questioni legate alle cessioni del credito. Oggi non possiamo subire un ulteriore cambiamento in corso d'opera. Rischiamo davvero di bloccare lavori e commesse.. Ricordiamo inoltre che ...