Superbonus | il governo annaspa sulla cessione dei crediti di imposta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Continua la politica intorno ale ladeidiedili. Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il Dl Aiuti quater che oltre a contenere misure per aiutare famiglie e imprese contro il caro bollette ha introdotto anche delle novità sule in particolare sull’agevolazione del 110% che dal 2023 passerà al 90%. Modifiche che si sono rese necessarie dato che “il modo con cui è stata realizzata (la misura del) ha creato molti problemi e difficoltà”, ha spiegato il Presidente del consiglio, Giorgia Meloni, oggi durante la conferenza stampa, aggiungendo anche che l’agevolazione sta pesandocasse dello Stato per 60 miliardi. Distorsione evidenziata nei giorni scorsi anche dal ministro dell’Economia, Giancarlo ...

... con scelte politiche come quella suldel 110%, liberando le risorse e mettendole a ... Per ilerano presenti i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Adolfo Urso (Imprese ...... sale per concerti Il pacchetto di misure contenuto nel Decreto Aiuti quater approvato dal... dal tetto del contante alle modifiche alle regole del. In questa seconda categoria ...Che poi si è concentrata soprattutto sulla modifica alla disciplina del Superbonus: “Nasceva meritoriamente come misura, ne abbiamo sempre condiviso le finalità, ma il modo con cui è stata realizzata ...“Cambiare le regole del superbonus in sole due settimane significa penalizzare in maniera sostanziale gli interventi che sono partiti per ultimi e che riguardano in particolare le aree del Sud”. È qua ...