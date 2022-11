Superbonus | emendamento di Forza Italia per spostare di un mese la fine del 110%

TGCOM

Conte: 'Sulil governo rompe patto con famiglie e imprese' - Secondo il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, 'sulil governo cambia le regole in corsa e rompe il patto ..., Forza Italia:per spostare di un mese fine 110% 'Era doveroso intervenire sulper motivi di contenimento della spesa pubblica e per correggere distorsioni. È ... Superbonus, emendamento di FI per spostare di un mese fine 110% La maggioranza si spacca sulla questione superbonus e arriva subito l'affondo di Forza Italia. "Era doveroso intervenire sul Superbonus per motivi di ...Proprio per questo, rispetto all’accesso al Superbonus 110 per cento così come lo abbiamo ... In merito, presenteremo in Parlamento un emendamento ad hoc, anche per garantire un tempo di transizione ...