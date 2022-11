Sui migranti l' Ue dovrebbe isolare gli scafisti | non l' Italia

Leggi su agi

(Di venerdì 11 novembre 2022) AGI - Ripercorre le ultime 36 ore del rapporto tra Roma e Parigi sul fronte dell'immigrazione, dall'incontro con Emmanuel Macron a Sharm El-Sheikh alla reazione della Francia sul caso della nave Ocean Viking. Giorgia Meloni sostiene che "ci sono state delle incomprensioni": "La Francia aveva dichiarato che avrebbe accolto la Ocean Viking e non avrebbe fatto una selezione, come invece sarebbe avvenuto in, questa notizia non è stata smentita per 8 ore e quindi io ho detto 'grazie per il gesto di solidarieta''. Le mie parole "volevano essere un gesto distensivo" e, invece, sono state "interpretate in modo diverso" oppure "è cambiata la posizione del governo francese, non lo so. Ma sono tutte cose che poi sono state chiarite", afferma. Ma la risposta "aggressiva" di Parigi in ogni caso "è incomprensibile e ingiustificata". Il presidente del Consiglio non nasconde ...