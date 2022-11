Sudtirol | Andrea Masiello non convocato per la trasferta di Bari

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ilnon haper il match di Serie B in programma domani a, ex squadra del centrale difensivo. La società non ha voluto commentare la scelta. La sua possibile presenza nel capoluogo pugliese aveva suscitato polemiche, ironie e minacce sui social media, a undici anni di distanza dal clamoroso autogol nel derby contro il Lecce e lo scandalo delle partite truccate. Ciò portò alla squalifica a due anni e cinque mesi del difensore., dopo quel fermo della giustizia sportiva, è tornato a giocare in Serie A ed ora nel campionato cadetto, ma in tutti questi anni non è mai più sceso in campo al San Nicola. SportFace.

