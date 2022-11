Su Mediaset Infinity parte il Black Friday | Infinity+ e Channels gratis per 30 giorni

(Di venerdì 11 novembre 2022) Prende il via l’11 novembre, in periodo di, la nuova promozioneche prevede 30di visione gratuita di+. L’iniziativa si estende anche aitematici con cui è possibile ampliare l’offerta di contenuti per un intrattenimento completo. ...

Mediaset Infinity

Inoltre, direttamente legata alla puntata evento, l'iniziativa "Duetta con Tiziano", promossa da- dal 25 ottobre al 3 novembre - in cui si invitavano i fan di Tiziano Ferro a ...Del resto, nel primo semestre, i broadcast tv live catturano l'87,8% della share vs il 2% di quelli no live (, Sky, Rai Play, Discovery+ ), il 5,8% delle SVOD e il 4,4% del restante ... Rosy Abate, in streaming gratis tutte le stagioni Non sembra procedere per il verso giusto il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne, dopo il rifiuto ricevuto dal corteggiatore.Grande Fratello Vip 2022-2023, eliminati oggi: chi è stato eliminato Tutte le informazioni nel dettaglio. Ecco cosa è successo ...