“Striscia La Notizia” | tra i servizi di stasera il Tapiro a Chiara Ferragni

(Di venerdì 11 novembre 2022)La, Valerio Staffelli consegnerà ilD’Oro all’influencer e imprenditrice, per la polemica scoppiata dopo la visita privata della famiglia dei Ferragnez e di alcuni loro amici al Museum of dreamers di Milano. Visita che si sarebbe prolungata più del previsto, costringendo le persone che già avevano pagato il biglietto a restare fuori e a rinunciare alla mostra. «Dovevi farmelo glitterato», diceaccettando il. «Ma quello che è successo non è colpa nostra! Il museo è stato chiuso per un evento privato, cosa che può fare chiunque prenotando sul sito. L’errore è stato del museo, dovreste darlo a loro il. Mi spiace per le persone rimaste fuori, che comunque ...

Il ministro della Difesa Guido Crosetto prova a mettere una pezza , a mezzo stampa, dopo il fuorionda trasmesso dalain cui dice che il presidente del M5S Giuseppe Conte è 'un deficiente ', facendone pure il verso. 'Chiedo scusa a Conte per un fuorionda poco elegante ma usato in modo del tutto ...Le due ex veline che hanno fatto coppia sgambettando nei panni della mora e della bionda sul bancone di "la" si fotografano l'una accanto all'altra in posa da dive e scrivono: "20 ... "Perderete 17 chili in un mese". Venditrice smascherata da Striscia la notizia Il Calcio a 5 Rimini.com torna in campo, questa volta in trasferta per la nona giornata di Serie C1 dove affronterà il Mernap Faenza domani alle 15. I biancorossi puntano a conquistare la terza vittor ...Il ministro della Difesa Guido Crosetto prova a mettere una pezza, a mezzo stampa, dopo il fuorionda trasmesso da Striscia la notizia in cui dice che il presidente del ...