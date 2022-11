(Di venerdì 11 novembre 2022) Che fine ha fatto? L'indomabile mancino che ha fatto a fette Lorenzo Musetti nella fase a gironi è svanito nella prima semidelle Next Gen Atp Finals di Milano contro il ceco Jiri ...

La Gazzetta dello Sport

Che fine ha fattoL'indomabile mancino che ha fatto a fette Lorenzo Musetti nella fase a gironi è svanito nella prima semifinale delle Next Gen Atp Finals di Milano contro il ceco Jiri Ledechka che si ...Anche Musetti: italiani fuori tutti (Fabrizio Ponciroli, Corriere dello Sport) Niente più ... svuotato dalla battaglia del giorno precedente con Dominic. Tantissimi gli errori gratuiti ... Stricker crolla, in finale va Lehecka. Ora Draper-Nakashima Il mancino svizzero che ha strapazzato Musetti chiudendo il girone imbattuto, è stato battuto 3-1 dal ceco n. 74 al mondo ...Il sogno di Lorenzo Musetti finisce già ai gironi delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals. L'azzurro, il giocatore con il miglior ranking dell'intero torneo, viene sconfitto ed eliminato da Jack Dra ...