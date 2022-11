Streaming illegale | danni all' industria per 30 milioni al mese | 70 indagati

(Di venerdì 11 novembre 2022) Per gli inquirenti si tratta della più grande operazione contro la pirateria televisiva. Settanta persone indagate, , profitti illeciti per almeno 10di euro. Sono questi i numeri forniti ...

C'è anche Novara tra le città italiane in cui stamattina sono scattate perquisizioni nell'ambito di una un'inchiesta sullovideo, coordinata dalla procura distrettuale di Catania e condotta dalla polizia postale del capoluogo etneo con l'analoga struttura di Roma. Secondo gli investigatori, "è stata ...L'operazione denominata "gotha" ha smantellato il 70 per cento dellonazionale pari a quasi un milione di utenti. Moltissimi i reati contestati a vario titolo: associazione per ...L’operazione "Gotha" ha permesso di intervenire sul 70% delle piattaforme di streaming illegali a livello nazionale che raccoglievano oltre 900 mila utenti ...Per gli inquirenti si tratta della più grande operazione contro la pirateria televisiva. Settanta persone indagate, , profitti illeciti per almeno 10 milioni di euro. Sono questi i numeri forniti dall ...