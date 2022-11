Stefano De Martino si sbilancia quando gli chiedono se vuole altri figli da Belen | “Sicuro no | però…”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 11 novembre 2022) Quella diDeRodriguez è il classico esempio di famiglia allargata. Pur ignorando quali siano i rapporti con Antonino Spinalbese, sappiamo che Desta facendo di tutto per creare la giusta armonia cone questo ha significato anche prendersi cura dellaa avuta da lei con l’hair stylist al momento chiuso nella Casa del GF Vip. Punzecchiato sul tema della paternità, Deha però fatto una serie di dichiarazioni che hanno colpito chi era in sua compagnia. Ilaria D’Amico stuzzicaDe, la risposta bomba di lui Ilaria D’Amico ha abbandonato il mondo del calcio per creare il programma dei suoi sogni, un talk che va in onda in prima serata su Rai Due ogni giovedì. Il ...