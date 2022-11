Squalo salta su una barca in Nuova Zelanda | il video da panico è virale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Quando vediamo degli squali, almeno nei film (ma anche nella realtà) siamo abituati a vederli mentre costeggiano delle barche, ma ad un gruppo di persone inè andata diversamente e ildella loro disavventura è diventato. Nel filmato si vede unoche piomba letteralmente sull’imzione che in quel momento si trovava sulla costa di Whitianga. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per gli spaventati viaggiatori. Ilche mostra le sequenze di quest’avventura, è diventatodopo che il proprietario dell’imzione, Ryan Churches, lo ha pubblicato sui suoi profili social. L’uomo ha raccontato che lui e il suo gruppo di clienti stavano pescando, quando unomako ha ...

Lanimale finisce allimprovviso sulla prua per poi "rituffarsi" in mare 11 novembre 2022Nuova Zelanda, l'animale finisce all'improvviso sulla prua per poi 'rituffarsi' in ...L’animale è uscito dall'acqua ed è atterrato sopra un peschereccio nelle acque al largo di Whitianga, in Nuova Zelanda di E.B. / CorriereTv Uno squalo di 150 chili ha appena abboccato… Leggi ...(LaPresse) - Momenti di paura a bordo un peschereccio in Nuova Zelanda: uno squalo all'improvviso emerge dalle acque e salta sulla prua dell'imbarcazione. L'equipaggio ha filmato il momento. Il predat ...