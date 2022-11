Spread Btp - Bund chiude in rialzo | sfiora i 204 punti

Lotrae Bund chiude l'ultima seduta della settimana in rialzo e sfiora i 204 punti (203,9). Il rendimento del decennale italiano si allarga di 20 punti al 4,19%. . 11 novembre 2022Torna a salire lo, attestandosi a +204 punti base, con un aumento di 5 punti base, mentre il rendimento dela 10 anni si attesta al 4,19%. 11 - 11 - 2022 17:57(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Lo spread tra Btp e Bund chiude l'ultima seduta della settimana in rialzo e sfiora i 204 punti (203,9). Il rendimento del decennale italiano si allarga di 20 punti al 4,19%. ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Chiusura in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Al termine della seduta, infatti, si registra un differenziale di rendimento tra i due titoli di Stato ...