Spalletti in conferenza | “Non possiamo decidere quello che accade sugli altri campi!”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il Napoli domani dovrà affrontare l’ultima fatica del 2022. Gli azzurri affronteranno l’Udinese di Sottil allo Stadio Maradona. I bianconeri, dopo un grande avvio di stagione, nelle ultime giornate sembrano aver perso il piglio dei giorni migliori, ma restano avversario ostico capace di mettere in difficoltà anche le big della Serie A. Nella giornata di oggi, il tecnico del Napoli, Lucianoha tenuto la consuetastampa di vigilia al match per presentare al meglio la sfida che aspetta gli azzurri. NapoliDi seguito quanto evidenziato: Che cosa le ha lasciato la scorsa giornata in vista della partita di domani? “Non è che cambi molto per noi. Noi facciamo sempre le stesse cose. Da un punto di vista professionale di ruolo che ricopriamo a noi interessano quelle cose lì. Noi dobbiamo aver chiaro il ...