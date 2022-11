Sonia Bruganelli zittisce Antonella Fiordelisi | ne ha anche per i suoi genitori

(Di venerdì 11 novembre 2022), diciamolo pure, è ancora nella casa del Grande Fratello VIp 7 perchè è stata una delle poche a provare quel minimo di empatia nei confronti di Marco Bellavia, che l’ha resa per qualche settimana, migliore agli occhi del pubblico. Ed è bene precisare che in quel caso lo è stata, migliore degli altri. Poi però con l’ingresso di Micol e di Oriana in particolare, ha iniziato a imboccare una strada completamente sbagliata, perdendo la retta via. E se il fatto di sentirsi personaggio, poteva starci e far sorridere prima di questo faccia a faccia con le due nuove concorrenti, da quando le ragazze sono entrate, la situazione è cambiata. E le risposte che ladà, sono la dimostrazione di come non riesca a distinguere i piani, di come non ...

Leggi Anche 'GF Vip', Luca Salatino spronato dalla fidanzata Soraia: 'Basta lacrime o esci' Leggi Anche 'GF Vip',attacca Antonella Fiordelisi: 'Non sei al mio livello' Con l'arrivo ...Tensione alle stelle trae Antonella Fiordelisi nella sedicesima puntata del 'Grande Fratello Vip'. Al centro della discussione è la storia tra l'influencer ed Edoardo Donnamaria , la cui serenità è stata ...Antonella Fiordelisi Sonia Bruganelli scontro. L'opinionista del Grande Fratello Vip non crede all'autenticità dei sentimenti della schermitrice nei confronti di Edoardo Donnamaria, per questo nella ...Con la frase “Don’t compare yourself to me, you are not on my level” rivolta da Sonia Bruganelli ad Antonella Fiordelisi è una citazione di ...