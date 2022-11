Sondaggi | FdI sfiora il 29% | M5S aggancia il PD

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 11 novembre 2022) In base ai, dopo venti giorni di Governo, Fratelli d’Italiail 29% dei consensi, con un +3% sul risultato delle elezioni del 25 settembre. Nelle ultime settimane, contrassegnate dalle polemiche sul decreto contro i rave party e sugli sbarchi di migranti, continua dunque la ‘luna di miele’ degli italiani con Giorgia Meloni. E, più in generale, con il nuovo Governo più a destra che ci sia mai stato in Italia negli ultimi trent’anni. La società YouTrend ha elaborato per l’agenzia di stampa Agi una ‘super media’ dei maggioripost-elettorali. Da sin., Giuseppe Conte, Giorgia Meloni e Enrico LettaIn pratica, i post fascisti di Fratelli d’Italia continuano a crescere al ritmo di più di un punto ogni due settimane. Oggi toccano il 28,9% dei consensi. Ma la notizia di questa settimana è un’altra: e cioè il fatto che il ...