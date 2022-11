Sindaco di Bagno a Ripoli | lascia il Pd e abbraccia Italia Viva di Renzi

...del Comune di Pescara che l'altro giorno è morto improvvisamente dopo aver avuto un malore in... Il viceGianni Santilli lo ricorda così: 'Per me era un ragazzo bravissimo, educato, ...Il Pd toscano continua a perdere pezzi. Francesco Casini ,dia Ripoli, ha aderito a Italia Viva. Un passaggio che arriva a qualche giorno di distanza da quello già effettuato da Barbara Felleca , consigliere comunale fiorentino. "Care amiche e ..."Non è una decisione che prendo a cuor leggero". Così il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha annunciato la scelta di passare dal Pd a Iv in un post su Facebook, con una lettera rivolta anche ..."Non è una decisione che prendo a cuor leggero". Così il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha annunciato la scelta di passare dal Pd a Iv in un post su Facebook, con una lettera rivolta anche ...