Simone Pafundi in Nazionale | chi è l' attaccante di 16 anni convocato da Mancini

Oltre al ritorno di Zaniolo , ha fatto scalpore la prima chiamata di, 16enne trequartista dell'Udinese. Il tecnico della Nazionale non è nuovo a convocare giocatori molto giovani, ...Il raduno domenica a Coverciano: esordio per, attaccante dell'Udinese classe 2006, e per i centrocampisti della Juventus Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Tornano Chiesa e Zaniolo. ...Tra le sorprese alla prima chiamata dalla Nazionale c'è il gioiello dell'Udinese: è un classe 2006, ecco la sua storia ...Il ct Roberto Mancini ha diramato le convocazioni della Nazionale Italiana per le amichevoli contro Albania (16 novembre, ore 20.45 – Air Albania Stadium di Tirana) e Austria (20 novembre, ore 20.45 – ...