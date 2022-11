Simone Pafundi | chi è il classe 2006 convocato da Mancini

(Di venerdì 11 novembre 2022)è statoda Robertoper le due amichevoli dell’Italia contro Albania e Austria. Trequartista dell’Udinese,, è uno dei talenti più puri emersi dalle giovanili italiane. A maggio il suo esordio in Serie A ad appena 16 anni e tre mesi nei minuti finali del match contro la Salernitana, battendo il record di debuttante più giovane nel campionato italiano del ghanese Stephen Appiah. E sempre a maggio,era stato convocati dal ct degli Azzurri per uno stage. Nato a Monfalcone il 14 marzoha iniziato a giocare a calcio all’età di 5 anni nella squadra del suo paese, mettendosi subito in luce per il suo talento. Nel 2014 l’Udinese lo nota in un torneo a Rivignano, e inizia così la ...

Per le due amichevoli dell'Italia contro Albania e Austria spicca la prima convocazione per, trequartista dell'Udinese classe 2006. Si tratta di uno dei talenti più puri emersi dalle giovanili italiane che a maggio, ad appena 16 anni e tre mesi, aveva esordito in serie A nei ...