Signora anziana spende gli ultimi soldi per l’elettricista – quando vede ciò che lui ha fatto a casa sua non regge

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 11 novembre 2022) A tutti noi è successo almeno una vota nella vita che si verificasse un problema improvviso che ci ha pesato sul portafoglio. Chi vive in case vecchie probabilmente si ritroverà di più in queste parole, perché è normale che le cose si rompano e che vadano sostituite nel tempo. Purtroppo però molti pensionati non possono permettersi di risolvere questi problemi e sono costretti a vivere in condizioni disastrose. Gloria Scott, 72 anni, è una di loro. Ha raccolto un po’ di denaro per poter chiamare un elettricista a cambiare una lampadina. Maha notato ciò che avevalui, è quasi svenuta. Gloria, una pensionata, vive da anni da sola nella sua vecchiain Massachusetts. Sapeva bene che la suaera in condizioni scarse, ma ilche lei stessa abbia superato i 70 anni e che ...