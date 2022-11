Serie A | le probabili formazioni | Kvara ancora out | rientra Giroud Panchina per Brozovic | Dybala e Immobile

Il programma completo del prossimo turno di campionato, l'ultimo prima della sosta ...Al Maradona il Napoli ospita l'Udinese in quest'ultimo match pre - Mondiale. Spalletti deve rinunciare ancora a Kvaratskhelia, ancora alle prese con problemi alla schiena. Al suo posto Elmas è ...A poche ore dalla sfida del Tardini (fischio d’inizio ore 14 di domani) vediamo come arrivano Parma e Cittadella a questa gara valevole per la 13ª giornata di serie B. QUI PARMA – Finalmente si svuota ...Domani alle ore 15.00 andrà in scena la partita Napoli-Udinese valida per la 15esima giornata di Serie A. La squadra campana arriva a sfidare i bianconeri ...