Serie A | le designazioni arbitrali per la domenica della 15^ giornata

A, learbitrali per la domenica della quindicesima giornata di campionato, ultima prima del Mondiale L'AIA ha diramato learbitrali per la domenica del quindicesimo ...A, tutte learbitrali della 15ª giornata Empoli - Cremonese (11/11, ore 20.45): Dionisi (di L'Aquila) Napoli - Udinese (12/11, ore 15): Ayroldi (di Molfetta) Sampdoria - Lecce (12/...Sono state rese note le designazioni arbitrali per l'11^ giornata del campionato di Serie D/H, in programma domenica 13 novembre. BITONTO-GLADIATOR Giovanni Castellano di ...In vista del match tra Juve e Lazio, andiamo alla scoperta delle designazioni arbitrali: direzione di gara affidata a Massa, Mazzoleni al VAR ...