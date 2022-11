Serie A 22 23 | 14^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

(Di venerdì 11 novembre 2022) All’indomani della 14^diA, ilha reso noti i propri provvedimenti nel consueto dispositivo. In particolare sono quattro i calciatori squalificati e fermati per un turno, due dei quali espulsi: Sebastiano Luperto dell’Empoli e Alex Sandro della Juventus. Più precisamente il difensore azzurro salterà, questa sera, la gara con la Cremonese. Molto pesante anche l’assenza dell’esterno brasiliano, che non sarà disponibile contro Lazio. Ai due calciatori succitati se ne aggiungono altrettanti che partivano da uno status di diffidati e che sono stati nuovamente ammoniti, incorrendo in squalifica. Questi sono Omar Colley della Sampdoria e Maxime Lopez del Sassuolo. Il difensore blucerchiato dovrà dare forfait contro il Lecce, mentre il centrocampista francese non potrà prendere parte al derby ...

