Senegal | il non convocato Keita | «Non c’è spazio per la tristezza» – FOTO

(Di venerdì 11 novembre 2022), l’attaccanteBalde ha condiviso un messaggio social dopo la mancata convocazione per il QatarBalde, sui suoi canali social ufficiali, ha commentato così la notizia della mancata convocazione con ilper Qatar 2022. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daBalde (@baldeofficial) IL MESSAGGIO – «Oggi non c’èper lanella mia testa e nel mio cuore. La gioia di vedere il mio Paese rappresentato al Mondiale da questi fantastici 26 ragazzi e da questa delegazione che sono per me come una famiglia, è molto più grande di tutto il resto. Ilper me significa felicità, umiltà, gioia di vivere, ...

