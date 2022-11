Senegal | i convocati per il Mondiale in Qatar | c’è il milanista Ballo-Touré

Commenta per primo Sadio Mane ci sarà ai Mondiali in Qatar con il. Il tecnico Aliou Cisse ha deciso di inserirlo nella lista dei 26, nonostante l'infortunio rimediato con il Bayern Monaco e il probabile recupero solo per l'ultima partita del girone: ECCO L'...Aliou Cissé, Ct del, ha diramato la lista deiper il Mondiale in Qatar. Chiamato anche Sadio Mané Aliou Cissé, Ct del, ha diramato la lista deiper il Mondiale in Qatar. Chiamato anche ...Nell'elenco anche gli 'italiani' Ballo-Tourè e Dia DAKAR (SENEGAL) (ITALPRESS) - Il Senegal non intende rinunciare alla sua stella. L'infortunio ...Mané convocato, ma la sua presenza è ancora in dubbio: "Dovrà fare alcuni esami". In lista anche il milanista e l'attaccante della Salernitana.