Scontro sui migranti Francia-Italia | l’Ue corre ai ripari | verso un piano di emergenza sui soccorsi in mare

(Di venerdì 11 novembre 2022) «A Bruxelles si sta elaborando undiper risolvere le crescenti tensioni tra i Paesi delsu come affrontare i richiedenti asilo salvati in». Sono le parole del vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas che, un’intervista a Politico, ha aperto alla possibilità di una mediazione da parte dell’Istituzione europea sulla crisi diplomatica scoppiata tra Roma e Parigi dopo il caso della nave Ocean Viking e più in generale sull’accoglienza e la ricollocazione deisalvati in. «Non possiamo permettere che due Stati membri si combattano in pubblico e creino l’ennesima crisi politica sulla migrazione», ha aggiunto Schinas. Per questo motivo, la Commissione Ue vuole «convocare una vertice prima del Consiglio Affari Interni», previsto nella ...