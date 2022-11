Sarri | «La sosta è un insulto al calcio Tarocca i campionati nazionali»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 novembre 2022) La Lazio di Maurizioha battuto il Monza 1-0 ed ora è seconda nella classifica di Serie A a 8 punti dal Napoli capolista. Nel post partita, l’allenatore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. «A livello mentale, questa era la gara più difficile perché avevamo speso tante energie mentali e fisiche nel derby. Per noi era la sesta partita in 18 giorni. Così abbiamo faticato nel primo tempo. Poi nella ripresa siamo riusciti a vincerla ma la classifica ha una valenza relativa. A livello tattico, alla squadra prima della gara gli ho detto cose normali, ma sotto altri aspetti, ho detto che occorreva umiltà e giocare senza superficialità». Sulla sfida di domenica con la Juventus: «E’ solo una gara importante, ma non decisiva perché ci sono ancora 23 partite da giocare. Può solamente influire un po’ nella la lotta Champions»....