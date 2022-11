Santori | ' L' adesione di Elly Schlein alla costituente del Partito Democratico è un toccasana'

(Di venerdì 11 novembre 2022) Verso il congresso del Pd con qualche segnale di cambiamento. "In politica i finali scontati non fanno bene a nessuno. Per questo l'didelè ...

Per questo l'di Elly Schlein alla costituente del Partito Democratico è un toccasana per ... Così Mattia, portavoce delle Sardine e ora consigliere comunale a Bologna eletto nelle file ... Mattia Santori portavoce delle Sardine e ora consigliere comunale a Bologna plaude alla decisione di Elly Schlein di aderire alla costituente del partito democratico ... Elly Schlein ha deciso: parteciperà al congresso del Partito democratico. La neodeputata ed ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna ha rotto il silenzio e annunciato l'inizio della corsa che la ...