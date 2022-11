Santa Marinella si candida come Capitale Europea dello Sport 2025

(Di venerdì 11 novembre 2022)– “L’amministrazione comunale diha presentato ufficialmente la suatura“Comune Europeo” per l’anno”. Lo comunicano il sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata alloMarina Ferullo che, negli ultimi anni si sono molto adoperati reperendo fondi e dando seguito a progettazioni in una opera di riqualificazione dell’ impiantisticaiva della cittadina. “L’Amministrazione, nell’inviare la suatura, ha anche dichiarato di accettare il regolamento ACES Europe che disciplina tutte le proposte che arrivano dalle diverse città europee. “La volontà di partecipare a tale selezione nasce dal costante impegno ...

Agenzia askanews

'La telenovela dei villini sul lungomare Marconi si arricchisce di un'ulteriore e speriamo ultima puntata con la nomina da parte del Prefetto di Roma del commissario ad acta, dott. De Luca, incaricato ...Domenica 13 novembre, dalle ore 10.30, si terrà presso la Spiaggia del Marangone a, la seconda edizione dell'iniziativa 'Lo Sport incontra l'Ambiente', organizzato dal Settore Sub del MSP Roma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni. L'iniziativa, svolta ... Domenica l'iniziativa "Sport incontra l'Ambiente" a Santa Marinella Intervento de I Cittadini Pyrgi contro le mafie e la corruzione “La telenovela dei villini sul lungomare Marconi si arricchisce di un’ulteriore e speriamo ultima puntata con la nomina da parte del Pre ...Santa Marinella sogna in grande e si candida a divenire Capitale Europea dello Sport 2025. L’amministrazione comunale di Santa Marinella ha presentato ufficialmente la sua candidatura come “Comun ...