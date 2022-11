Sabrina Salerno | gilet di pelle e top scollato | ‘davanzale’ mozzafiato

Calciomercato.com

Su 'Woman', creativo rifacimento di un brano di James Brown con arabeschi ed echi dub , pare di sentire le mitiche Jo Squillo e. Stesso discorso per 'To Know You Is To Love You', ...'Affiancata da una vera cantante', Alessandra Mussolini commenta la sua imitazione diCommentando, invece, la sua esibizione di venerdì scorso, che l'ha vista accanto a Jo Squillo ... Sabrina Salerno: 'Sono solo tacchi miei...' CHE FOTO! Espressione seducente e ammaliante e curve da paura, Sabrina Salerno si mette in posa e manda i suoi follower fuori di testa, la scollatura fa sognare.Sui social Sabrina Salerno è sempre molto attiva, e l'ultimo filmato di allenamenti pubblicato ha fatto rapidamente il giro del web.