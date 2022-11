Sabaudia | torna la mostra micologica del Parco nazionale del Circeo

(Di venerdì 11 novembre 2022), nel fine settimana a, ladeldel. L’iniziativa, dal titolo “Ai piedi della maga Circe: la selva incantata e i suoi frutti”, è realizzata dall’Entenell’ambito dell’accordo di collaborazione con l’Associazionee Ecologica Romana A.M.E.R. APS, sottoscritto nel 2017 con l’obiettivo di mettere in atto iniziative dirette alla conoscenza e alla tutela del territorio del, in particolare al complesso mondo dei funghi. I funghi, strani esseri dalle forme più disparate, sono utili e preziose componenti dell’ambiente da proteggere e tutelare.Oltre alle attività di monitoraggio della ricca flora fungina presente nell’area ...

LatinaToday

Reduce dal terzo successo casalingo consecutivo, l'Avimecc Volley Modicain trasferta in Puglia, dove domenica alle 16 al Palazzetto dello Sport di Tricase, il ...nel match casalingo con...Reduce dal terzo successo casalingo consecutivo, l'Avimecc Volley Modicain trasferta in Puglia, dove domenica alle 16 al Palazzetto dello Sport di Tricase, il ...nel match casalingo con... Sabaudia, 20esima Mezza Maratona il 4 dicembre SABAUDIA – Torna, nel fine settimana a Sabaudia, la mostra micologica del Parco nazionale del Circeo. L’iniziativa, dal titolo “Ai piedi della maga Circe: la selva incantata e i suoi frutti”, è ...Ritorno in palestra per l'Avimecc Volley Modica, che dopo il successo di domenica scorsa su Sabaudia da oggi si concentra sulla trasferta in Puglia sul campo dell'Aurispa Libellula Lecce. Quello di do ...