Rugby e legalità | tanti sorrisi sul campo del Tontoli FOTO

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’umidità concede finalmente tregua. Un raggio di sole filtra dalle nuvole, accarezza l’erba incolta e illumina il volto sorridente dei bambini. Nelda’, alle spalle del Liceo Scientifico “Rummo”, è una mattina di gioventù e serenità. Di schiamazzi, urla di gioia, corse divertenti con la palla ovale tra le braccia. E guai a farsela scappare. L’appuntamento con il progetto “Educazione allaattraverso il”, promosso dai club Le Streghe eFactory Benevento, non poteva scegliere giorno migliore per entrare nel vivo. Varato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ‘Bosco Lucarelli’, il programma è rivolto alle classi terze, quarte e quinte della Primaria nonché alle prime, seconde e terze classi della ...