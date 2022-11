Romero | un gol da record | ' Che emozione | è il miglior regalo del mondo'

Compie 18 anni tra una settimana. Non solo si è fatto un regalo gigante ma lo ha fatto all'intero mondo biancoceleste. Lukaha segnato il suo primo, pesantissimo,in Serie A al 69esimo. Ha sfruttato un'indecisione di Di Gregorio dopo un tiro di Pedro e ha deciso una partita fino a quel momento durissima per la ...Allo stadio Olimpico finisce 1 - 0 grazie al primoin Serie A del classe 2004, che regala la nona vittoria in campionato alla squadra di Sarri. I biancorossi di Palladino, fermati dal Var ...Romero è al suo primo gol in Serie A, ma soprattutto è il primo classe 2004 a segnare nel massimo campionato italiano. Una rete liberatoria per la squadra di Maurizio Sarri, che nel corso del match ha ...La Lazio vince al primo vero tiro in porta. A Palladino resta la prestazione di una squadra che non sfigura nonostante i cambi di formazione ...