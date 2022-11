Il Corriere della Città

... che deve produrre delle ricadute che possano cementare l'asse- Parigi, sulla falsariga di ... Ita Airways, sila partita. In campo non più solo Francia, ma anche Germania Ora il dossier ...A pochi giorni da una trasferta difficile, acontro il quotato Trastevere, i neroverdi ... Una frattura che sie non lascia presagire nulla di buono per il prosieguo della stagione in casa ... Roma. Riapre ”Pommidoro”, la trattoria dell’ultima cena di Pasolini: ”La memoria contro il caro bollette” Dalle bombe americane del '43 all'ultima cena di Pasolini, centocinquanta coperti che raccontano quasi cento anni di storia di Roma. La trattoria "Pommidoro" ...Dalle bombe americane del '43 all'ultima cena di Pasolini, centocinquanta coperti che raccontano quasi cento anni di storia di Roma. La trattoria "Pommidoro" ...