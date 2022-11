Roma | lo spogliatoio non ha preso bene la lite Mourinho-Karsdorp e nemmeno il club

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il casoè anche su La Repubblica. Il quotidiano la vede come il Corriere della Sera: l’allenatore dellaha voluto punire il difensore olandese per richiamare contemporaneamente tutti gli altri giocatori, per evitare che si diffondesse il germe della disfatta. “Ha capito che nella testa del giocatore c’è il germe della disfatta, di chi ha mollato. E sa,, che se non prendesse provvedimenti quel germe contaminerebbe il gruppo: ci sono giocatori (single) distratti da nuove fidanzate più grandi d’età che sottraggono loro tempo e concentrazione. Chi invece s’è fatto distrarre da speranze deluse: Abraham ha giocatoappena ha saputo di aver perso i Mondiali con l’Inghilterra. Laè stata fiaccata da “tanti piccoli egoismi”, scrive il quotidiano e ...

Perché Karsdorp è fuori e gli altri no Al Mapei , durante la discussione nello, l'... Se, come sostiene Mou, difficilmente Karsdorp troverà una squadra, laavrà un'alternativa in meno ...'I suoi giorni allasembrano contati. Mourinho, davanti a tutti in, gli ha chiesto di trovarsi a gennaio un'altra squadra. Non è escluso, però, che a partire da capitan Pellegrini ...Il durissimo rimprovero dell’allenatore parte da lontano. Le avvisaglie della rottura già a inizio stagione. Eppure Rick era uno dei fedelissimi ...Una situazione che appare difficile da ricomporre Fa parte del pacchetto. Chi si affida a Mourinho ne sfrutta le virtù e deve sopportare i suoi eccessi. Non c’è nulla di inedito in quanto accaduto dop ...