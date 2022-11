Roma | Laika disegna un’opera contro il ministro Piantedosi

(Di venerdì 11 novembre 2022) A, l’arte nuovamente diventa mezzo per lanciare dei chiari messaggi politici e sociali. E’ quanto accaduto con l’artista, street artist che stanotte ha voluto criticare l’operato di Matteo, attualedell’Interno, sul tema dei migranti. Nei pressi del Viminale, l’artista avrebbe fatto compare un murales dove compare ildentro uno scatolone, con questo catalogato come “carico residuale” e in riferimento alle dichiarazioni dell’ex Prefetto della Capitale verso i migranti. L’opera diL’opera dell’artista è comparsa nei pressi del Viminale, all’angolo tra via Urbana e via Agostino De Pretis. Il murales sarebbe stato fatto nell’ombra della notte, a cavallo della nottata tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre. Il titolo ...

MCMLIV (1954) è un'attacchina (chi, per mestiere, attacca manifesti ) attiva adal 2019 . Da quanto si legge sul suo sito web, il suo nome è un omaggio al primo essere vivente nello spazio.