Roma | Dybala è recuperato | allenamento in gruppo verso il Torino | ma c’è il ‘giallo Argentina’ | Primapagina

2022-11-11 16:00:00 Buone notizie, quasi inaspettate, per la Roma che questa mattina nel corso dell'allenamento agli ordini di José Mourinho ha ritrovato in gruppo anche Paulo Dybala. L'argentino si era fermato lo scorso 9 ottobre per un problema al retto fermorale nel corso della partita contro il Lecce e ora esattamente 1 mese dopo, è tornato fra i convocabili. GIALLO ARGENTINA – Convocabile, ma non certamente convocato. Perché in vista della sfida contro il Torino in programma domenica pomeriggio resta in ballo il "giallo Argentina" già preannunciato da José Mourinho: "Non so il contenuto dei suoi messaggi con Scaloni, non so se giocare o no possa cambiare qualcosa per la sua convocazione in Nazionale."

Il desiderio del giocatore è andare in panchina nel match che la Roma giocherà dopodomani all'Olimpico contro il Torino e - magari - disputare qualche minuto. BALLOTTAGGIO In Argentina la convocazione di Dybala è in ballottaggio. Dopo un mese di stop Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo. Un'ottima notizia per Josè Mourinho che ha potuto riabbracciare il suo numero 21, assente dal 9 ottobre scorso. L'argentino ha lavorato quasi tutto il tempo con i compagni. Va verso la convocazione in campionato per poi volare in Qatar. La Roma affronterà il Torino nell'ultima gara prima della sosta Mondiali. Per i giallorossi sarà fondamentale conquistare i tre punti. Nel dettaglio Mourinho ha un motivo in più per sorridere in vista della partita.