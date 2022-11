Roma | caso Omerovic | per il Pm i poliziotti hanno spinto l’uomo dalla finestra

(Di venerdì 11 novembre 2022) . Da chiarire anche il movente del gesto La Procura divuole fare chiarezza su quanto accaduto nell’appartamento di Primavalle a, dove lo scorso 25 luglio Hasib, 36 anni, è precipitatodopo un blitz non autorizzato della polizia. Nella vicenda sono indagati quattro, che – secondo la denuncia dei familiari della vittima, disabile e ora in coma all’ospedale Gemelli – avrebbero prima picchiatoe poi. Hasib, quando è giunto in ospedale, era già in condizioni critiche con fratture alla testa, alle costole e allo sterno, con traumi a milza, fegato e ad un rene. Inoltre, è stato rinvenuto un omero lussato e diverse ferite al torace. Leggi anche: GOVERNO ...

...2009 l'ex vicepresidente del Barcellona Ferran Soriano nel suo libro 'il Pallone non entra mai'... in parte per Veretout dopo un acceso botta e risposta nel post- Juventus , e ora è toccato a ......14 novembre la prossima udienza del processo suldi Lavinia Montebove, la bambina di 16 mesi investita nel 2018 nel parcheggio dell'asilo nido che frequentava a Velletri, in provincia di, e ...Lo Special non fa collezione soltanto di trofei ma anche di litigi. Arbitri, allenatori avversari o propri calciatori, poco cambia. «Mourinho è senza dubbio un vincente, ma per ...Un'insospettabile badante che nascondeva pistole e munizioni in casa di una famiglia della Roma bene. Incensurato, al servizio di un anziano che accudisce da anni, l'uomo è stato scoperto dai ...