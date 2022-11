Ripartiti i lavori al ' pallone' di Asciano - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

A causa del caro - prezzi aumento della spesa di 115 mila euro. Di Maio e Paolicchi: 'Determinati a portare avanti un importante progetto che avrà finalità sportiva e ...SAN GIULIANO TERME - L'impennata dei prezzi dei materiali ha solo rallentato ial "pallone" di Asciano , che sonoproprio in questi giorni. A seguito delle prime operazioni di rimozione delle parti danneggiate della struttura geodetica a fine 2021, gli ... Ripartiti i lavori al "pallone" di Asciano A causa del caro-prezzi aumento della spesa di 115 mila euro. Di Maio e Paolicchi: "Determinati a portare avanti un importante progetto che avrà finalità sportiva e sociale" ...Dopo la rinuncia di Testolin, UV e Lavevaz ripartono quasi da zero. Machet: analisi interna per capire dove possiamo aver sbagliato Dopo la rinuncia di Renzo Testolin all'incarico per formare un nuovo ...