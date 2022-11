Rinnovo Milinkovic Savic | la strategia della Lazio per il Sergente

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tiene banco in casaildi, ladei biancocelesti è chiara anche dopo l’ultimo vertice tra Sarri, Lotito e Tare Tiene banco in casaildi, ladei biancocelesti è chiara anche dopo l’ultimo vertice tra Sarri, Lotito e Tare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la volontàsocietà è quella di far firmare il centrocampista. L’offerta si aggira attorno ai 5 milioni bonus compresi. Ora la palla passa a Kezman, agente del giocatore, arrivato a Roma ieri e che nei prossimi giorni potrebbe anche parlare con Tare e Lotito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo la nuova indiscrezione de il 'Corriere dello Sport', l'agente di SergejSavic sarebbe in Italia per discutere ildel giocatore e la sua possibile permanenza a Roma.Secondo il 'Corriere dello Sport', infatti, ci sarà l'occasione di parlare del futuro di- Savic a Roma. Kezman ha rimandato ogni discorso sul possibileal termine della stagione, ...Il futuro di capitan Milinkovic si decide nel prossimo mese e mezzo. E' intrecciato a quello di Tare, che momentaneamente ha il contratto in scadenza a giugno. Lotito vuole che il ds si guadagni il ...